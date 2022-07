Napoli – Si è detto pentito il 16enne accusato di aver sfregiato l’ex fidanzatina nella notte tra lunedì e martedì scorsi, in zona Montesanto, e proprio alla vittima ha voluto indirizzare una lettera di scuse.

Napoli, pentito il 16enne accusato di aver sfregiato l’ex fidanzatina

“Sono pentito, chiedo scusa” – ha detto, rispondendo alle domande dei magistrati. Parole di rammarico che figurano anche in una lettera, scritta di suo pugno, inviata alla ragazzina. Si sarebbe giustificato dicendo “è stato un raptus”. A farlo sapere all’Ansa è il suo legale, Domenico Dello Iacono.

Nel corso dell’interrogatorio, il ragazzo ha spiegato la sua versione dei fatti, innanzitutto sottolineando di non aver assolutamente premeditato l’aggressione. A sua detta, i due si sarebbero incontrati casualmente, incrociandosi mentre erano in scooter. Lui, ritenendo che stessero ancora insieme, le avrebbe chiesto spiegazioni su alcuni post diffusi dalla ragazzina: foto che la ritraevano in compagnia di un altro giovane.

Di qui la discussione culminata nella violenta aggressione: il 16enne avrebbe colpito la vittima al volto non con un coltello ma con un taglierino che teneva agganciato alle chiavi. Il gip del Tribunale per i Minorenni di Napoli, Paola Brunese, al termine dell’udienza, ha convalidato il provvedimento di fermo a suo carico e disposto la custodia in un istituto per i minori. Su di lui pesa l’accusa di deformazione dell’aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso.