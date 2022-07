VIDEO/ Bacio tra modelle a Napoli, suora su tutte le furie le divide: “E’ il diavolo”

Sta facendo il giro del web il video girato a Napoli, ai Quartieri Spagnoli , in cui si vede una suora andare su tutte le furie per un bacio fra due giovani ragazze, modelle e attrici, durante uno shooting fotografico.

Quartieri Spagnoli, suora interrompe il bacio tra due modelle: il video è virale

Le due attrici-modelle, Serena De Ferrari e Kyshan Wilson, entrambe protagoniste della serie tv Mare Fuori, si trovavano nei vicoli dei Quartieri Spagnoli per completare uno shooting fotografico quando si è consumato il curioso episodio.

Grande la loro sorpresa quando, mentre si stavano scambiando un bacio per uno scatto, sono state separate da una suora che ha esclamato: “Ma che fate”. Rivolgendosi poi ai fotografi, che continuavano a spiegarle di aver bisogno di portare a termine il proprio lavoro, ancora incredula continuava a ripetere: “Ma che fate. Questo è il diavolo. Gesù, Giuseppe e Maria”. Poi, facendosi il segno della croce, ha iniziato ad allontanarsi.

Il video è stato diffuso dalla stessa Serena De Ferrari sul suo canale ufficiale di Instagram. Nella didascalia del post la modella ha scritto in inglese: “Dio non ama LGBT”. Le immagini, in poco tempo, sono diventate virali, dando il via ad un acceso dibattito. Il curioso episodio, infatti, se da un lato ha divertito l’utenza, dall’altro ha sollevato non poche polemiche.