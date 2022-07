VIDEO/ Rapina nel traffico: minacciato con la pistola e derubato davanti a tutti

Sulla Circumvallazione Esterna di Napoli, all’altezza di Mugnano, due malviventi a bordo di uno scooter hanno approfittato del traffico per avvicinarsi ad un’auto e mettere a segno un furto in pieno giorno, davanti agli occhi increduli degli altri automobilisti. La scena è stata ripresa dai presenti che hanno voluto denunciare l’accaduto rivolgendosi al consigliere regionale Francesco Emilio Borrelli.

Circumvallazione Napoli, nel traffico il furto in pieno giorno

Sta facendo il giro del web il filmato che mostra due banditi avvicinarsi ad uno degli automobilisti imbottigliati nel traffico per derubarlo, con tanto di pistola per minacciarlo. Un illecito portato a termine nel bel mezzo della strada, invasa da veicoli, in presenza di una folla di persone in preda al panico. La scena ha indignato i presenti spingendo alcuni di loro a riprendere il vile gesto.

“Rapina sulla circumvallazione a Mugnano. Scusateci per la volgarità ma veramente ci siamo arrabbiati perché non è giusto che dovete rubare alle persone oneste. Andate a lavorare, quando ci devono stare i carabinieri non ci sono” – scrive l’utente che ha diffuso il video.

In molti hanno segnalato l’accaduto al consigliere Francesco Emilio Borrelli che, condividendo il contenuto sui suoi profili social, ha sottolineato la necessità di rafforzare la presenza delle forze dell’ordine in strada per mettere fine a episodi del genere.