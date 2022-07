Maurizio de Giovanni sta meglio, dimesso dopo l’infarto: è tornato a casa

Migliorano le condizioni di Maurizio de Giovanni che, dopo giorni di ricovero, è stato dimesso dall’ospedale Cardarelli di Napoli. Il suo ritorno a casa è stato annunciato dalla moglie, Paola Egiziano, tramite un post su Facebook.

Maurizio de Giovanni dimesso dal Cardarelli

Il noto scrittore partenopeo era stato ricoverato lo scorso 14 luglio a seguito di un infarto che lo avrebbe colpito durante la notte. In ospedale è stato sottoposto ad un’operazione d’urgenza riuscita perfettamente. Le sue condizioni sono migliorate progressivamente ed attualmente ha lasciato il nosocomio.

“Casa” – ha scritto la moglie attraverso un post che, in poco tempo, ha raccolto commenti di incoraggiamento e di gioia. Pochi giorni fa era stato il figlio a ringraziare gli utenti per l’affetto dimostrato cogliendo l’occasione per lanciare un appello: “Vale la pena appellarci a tutti voi, amiche e amici, per chiedervi pazienza”.

“Ci scusiamo se rispondere a tutti voi può essere difficile e vi chiediamo di manifestare il vostro enorme affetto in modo consapevole, soprattutto tenendo conto dell’aumento dei contagi. Tante chiamate possono affaticare e le visite possono essere un rischio, almeno all’inizio. Siete tutte persone colte ed innamorate e noi contiamo su di voi”.

Maurizio potrà adesso trascorrere il suo periodo di riposo e riabilitazione presso la sua abitazione, circondandosi dell’affetto dei suoi cari.