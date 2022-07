Appuntamento da non perdere questa sera su Rai 1 con una nuova puntata di Superquark. Torna infatti Piero Angela, il divulgatore scientifico più amato dagli italiani, che racconta degli stratagemmi del mondo animale per conquistare il partner. Ma protagonista sarà anche l’Isola di Procida, Capitale della Cultura 2022, che sarà raccontata da Alberto Angela.

PROCIDA SU SUPERQUARK: ALBERTO ANGELA RACCONTA L’ISOLA

A darne notizia è lo stesso Comune di Procida attraverso un post sulla pagina Facebook:

“Domani, mercoledì 20 luglio, SuperquarkRai dedica un omaggio a Procida Capitale Italiana della Cultura con un servizio di Alberto Angela. Appuntamento da non perdere su Raiuno a partire dalle 21.25!“.

DI COSA PARLERA’ LA PUNTATA

Sul sito della Rai è possibile trovare il comunicato con le anticipazioni riguardo la puntata in onda questa sera.

“Gli stratagemmi che nel mondo animale si adottano per attrarre un partner, ma anche i progressi della medicina nel trattare le lesioni spinali e le bellezze dell’isola di Procida. Nella terza puntata di “Superquark”, in onda il 20 luglio su Rai 1 alle 21.25, il documentario della BBC sul gioco della seduzione proseguirà il suo viaggio nelle foreste pluviali. Alberto Angela questa settimana sarà invece nella splendida cornice dell’isola di Procida, capitale europea della cultura 2022. Si parlerà anche di salute e di come tornare di nuovo in piedi dopo la lesione del midollo spinale. La neuro stimolazione apre un nuovo futuro per coloro che hanno subìto un incidente. Una grave lesione alla spina dorsale spesso ha implicato la perdita permanente della capacità di camminare, nel servizio di Barbara Bernardini si spiegheranno i progressi che si stanno facendo e che hanno portato alcuni pazienti a rifare i primi passi. I microchip hanno cambiato la nostra quotidianità, Barbara Gallavotti e Rita Antonelli sono andate all’IIT di Milano dove si studiano nuovi modelli che all’occorrenza potremo stampare sulla nostra pelle o addirittura mangiare.

Si torna a parlare di natura per occuparsi dello scoiattolo grigio del Nord America, che si è adattato molto bene in Italia a discapito dello scoiattolo rosso che ha sempre abitato qui. Come andrà a finire? Lo raccontano Paolo Magliocco e Paolina Montanari, che sono andati a vedere quali strategie sono state messe in campo dagli esperti. La terra è una vera e propria pentola a pressione. Sotto la superficie vulcani e terremoti sono sempre in agguato e possono colpire improvvisamente, provocando morte e distruzione. Studiare le dinamiche di questi fenomeni è diventato essenziale per un paese come l’Italia, dove il rischio sismico e vulcanico è molto alto. Non solo, ma è fondamentale capire che in certe zone non si può costruire, oppure bisogna costruire in un certo modo. “Superquak” si andrà a visitare l’INGV, l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia si dedica proprio a tenere sotto controllo le turbolenze del nostro pianeta“.