Se i 60 euro della pizza di Briatore con il patanegra avevano fatto storcere il naso a molti, ora arriva una pizza che costa ben 99 euro. Si chiama ‘Mimi La regina d’oro’ e l’ingrediente speciale questa volta è spiegato dal nome ed è addirittura l’oro. L’oro, messo a crudo sulla pizza, è 100% a 24 carati ed è completamente commestibile.

NEL VENETO ARRIVA LA PIZZA ALL’ORO: COSTO DI 99 EURO

Una trovata che piace ai clienti che stanno affollando un ristorante di Jesolo, nel Veneto, per assaggiarla. Un’idea nata quasi per caso ma che ogni settimana spinge 4/5 persone ad ordinare questa costosa pizza composta da pomodoro e burrata. Come spiegato dal titolare Robert Nedea al Corriere del Veneto:

“L’oro è l’unico metallo puro commestibile, e da sempre è simbolo di potere. Anche mangiarlo fa sentire una persona forte, potente. La settimana scorsa ne abbiamo vendute cinque in una sera! Di solito sono turisti stranieri, ma anche albergatori locali e giovani che vogliono strafare. Chi compra la pizza d’oro lo fa per impressionare la gente al tavolo con lui o le nostre cameriere, lasciando minimo 25 euro di mancia. Di solito ordina anche una bottiglia di champagne, ha rivelato Robert. “Noi serviamo la Mimi Regina d’Oro accompagnandola con la canzone ‘We Are the Champions’. Se i clienti accettano facciamo sapere a tutto il locale che l’hanno ordinata. La verità è che il lusso va pagato, così come le emozioni diverse che si provano assaggiando l’oro“.

LA COMPOSIZIONE

Nel menù è possibile leggere come è composta questa pizza all’oro che si trova insieme ad altre di vario prezzo. Nel post il titolare scrive: “Briatore spostati”, sottolineando il prezzo.