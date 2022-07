Afa e caldo asfissiante. Sono giorni di fuoco in Italia e nel resto d’Europa dove l’estate si sta facendo sentire con temperature di molto al di sopra della media stagionale. Basti pensare che il ghiaccio presente sul Monte Bianco rischia di sciogliersi.

ESTATE ROVENTE CON APOCALISSE4800

Con i suoi 4.807 m di altitudine, è la montagna più alta delle Alpi, d’Italia, di Francia e in questi giorni le visite e le escursioni sono state limitate proprio per garantire la sicurezza. L‘anticiclone africano Apocalisse4800, battezzato proprio con il numero dei metri del Monte Bianco, imperversa sul nostro Paese e sembra non volerci abbandonare. Temperature roventi ci accompagneranno per tutto il weekend con notti tropicali dove neanche l’ombra potrà rinfrescare l’aria. Purtroppo infatti l’anticiclone durerà per molto come spiegato sul sito ‘IlMeteo.it’ e l’apice arriverà oggi.

“Da Giovedì 21 e Venerdì 22 entreremo nella fase più calda della settimana. Le temperature riusciranno a salire ulteriormente fino a toccare se non addirittura a superare la soglia di 40°C su molte località della Val Padana e su molti angoli interni del Centro. Ma anche sul resto del Paese non farà certo fresco. Anzi, le temperature risulteranno comunque bollenti anche se non riusciranno a salire così in alto”.

IN ARRIVO NOTTI TROPICALI

Inoltre ci saranno notti con temperature al di sopra dei 20 gradi tipiche dei tropici:

“Secondo l’Organizzazione Meteorologica Mondiale, quando le temperature notturne o per meglio capirci i valori minimi, rimangono attestati su valori superiori ai 20°C per molti giorni, si parla di notti tropicali e quanto accadrà in Italia ne sarà una evidente dimostrazione visto che le temperature minime che stiamo registrando e che registreremo soprattutto nelle prossime notti su gran parte del Paese saranno ben superiori a tale soglia“.