METEO/ Ancora caldo record poi ci sarà una tregua: aria fresca e rischio temporali

L’anticiclone Apocalisse4800, responsabile del caldo opprimente di questi ultimi giorni, continua la sua avanzata in tutta Italia ma ben presto, stando alle previsioni meteo, qualcosa potrebbe cambiare dando inizio ad una vera e propria tregua da questa fiammata africana.

Apocalisse4800, caldo record verso una tregua

Sono ormai settimane che le temperature registrano valori ben oltre le medie climatiche e in molti si stanno chiedendo quando finirà il gran caldo. Secondo le stime de Il Meteo, un primo miglioramento dovrebbe caratterizzare già l’inizio della prossima settimana.

Dagli ultimi aggiornamenti, infatti, emerge l’arrivo di un’incursione fresca, proveniente dal Nord Europa, che potrebbe smorzare la bolla africana causando anche qualche temporale nel nostro Paese. Tra martedì e mercoledì, 26 e 27 luglio, dunque, il quadro meteo potrebbe subire un vero e proprio cambio di rotta.

Queste fresche correnti, avvicinandosi al nostro Paese, dovrebbero far arretrare, almeno temporaneamente, l’anticiclone africano. Non è escluso che dal contrasto tra masse di aria fresca e calda possano scaturire, oltre ai temporali, eventi meteo estremi quali grandinate, colpi di vento e più raramente tornado, soprattutto nelle zone settentrionali. Quasi sicuramente, tuttavia, si tratterà soltanto di una breve tregua che non darà un colpo definitivo al caldo record. Vista la distanza temporale e le incertezze legate alla traiettoria delle correnti perturbate, si attendono ulteriori aggiornamenti.