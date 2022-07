METEO/ Dal caldo record alla crisi di mezza estate: la tendenza fino a Ferragosto

In attesa di una temporanea tregua dal grande caldo, le ultime proiezioni meteo preannunciano l’arrivo di una vera e propria crisi dell’estate che, dalla prossima settimana, potrebbe prolungarsi fino a Ferragosto.

Tregua dal caldo poi crisi dell’estate fino a Ferragosto: le previsioni

Stando alle previsioni de Il Meteo, l’anticiclone Apocalisse4800, responsabile delle temperature bollenti di questi ultimi giorni, inizierà ad arretrare già nelle prossime ore portando ad un progressivo calo delle temperature. Ciò soprattutto nelle Regioni settentrionali, dove si prevedono anche temporali e grandinate, mentre al Sud non si assisterà ad un vero e proprio cambio di rotta: nonostante l’arrivo di correnti più fresche, continuerà a fare molto caldo.

In generale si tratterà di una pausa effimera che, dopo pochi giorni, vedrà nuovamente dominare l’afa e il caldo asfissiante. La situazione potrebbe, invece, capovolgersi sul finire della prossima settimana: le ultime elaborazioni disponibili, infatti, ipotizzano un inaspettato tracollo dell’estate tra domenica 7 e lunedì 15 agosto. Lo scenario previsto per l’inizio di agosto, con l’alta pressione indebolita da perturbazioni atlantiche, potrebbe dare vita ad un‘intensa burrasca di mezza estate, non escludendo grandinate e crollo delle temperature di circa 10 gradi su buona parte del Paese.

Del resto non sarebbe la prima volta che si assiste alla cosiddetta crisi di mezza estate. Vista la distanza temporale, tuttavia, si attendono ulteriori aggiornamenti.