E’ napoletana l’ingegnere aerospaziale più giovane: laureata con lode a soli 21 anni

E’ napoletana ed ha 21 anni l’ingegnere aerospaziale più giovane della facoltà: si chiama Claudia Guerra, vive a Casoria e si è laureata all’università Federico II di Napoli con 110 e lode. A renderlo noto è il sindaco Raffaele Bene.

E’ napoletana l’ingegnere spaziale più giovane: laurea con lode per Claudia Guerra

“Congratulazioni alla giovane casoriana Claudia Guerra. A soli 21 anni è la più giovane laureata in ingegneria aerospaziale con il massimo dei voti e la lode. Complimenti a Claudia che rappresenta motivo di gioia ed orgoglio per la sua famiglia e per la nostra comunità. Ad maiora” – ha scritto il primo cittadino su Facebook.

A dare risalto alla notizia è stato anche il consigliere regionale Francesco Emilio Borrelli che ha spiegato: “Claudia vive con la sua famiglia a Casoria e fin da piccola ha mostrato le sue doti, completando sempre i cicli scolastici con il massimo dei voti. Anche in questi ultimi due anni difficili è riuscita a concentrarsi sul suo obiettivo e coronare il suo sogno”.

“Un vero orgoglio per la sua famiglia, la città di Casoria e per tutta la Regione. Un applauso a lei che ogni giorno lotta, combatte, studia, lavora e suda per costruire un futuro dignitoso per sé stessa e per la nostra terra. Loro sono i nostri veri eroi, è per loro che si dovrebbero realizzare murales e canzoni”.

Soltanto lo scorso dicembre, ancora a Napoli, a laurearsi con il massimo dei voti, a soli 25 anni, era stata Ylenia Maiuri, conquistando il titolo di avvocato più giovane d’Italia. Un’ulteriore conferma delle eccellenze che continuano a portare in alto il nome della nostra Regione.