Serve sangue per Carlo, il 15enne accoltellato. La mamma: “Andate al Loreto per donare”

Napoli – Era lo scorso sabato sera quando Carlo, un ragazzino di 15 anni, è stato accoltellato all’addome in Vicoletto II San Giovanni Maggiore, nella zona universitaria, e ad oggi necessità più che mai di sangue. E’ stata la madre a lanciare l’appello per la donazione, rivolgendosi al consigliere Francesco Emilio Borrelli.

Napoli, Carlo accoltellato a 15 anni: serve sangue

Quella sera Carlo si trovava in compagnia dei suoi amici quando la situazione sarebbe degenerata. Secondo le prime ricostruzioni i ragazzi sarebbero stati avvicinati da un uomo che senza alcun motivo avrebbe colpito il 15enne all’addome per poi allontanarsi.

Fin da subito le sue condizioni sono apparse gravi: è stato trasportato prima all’ospedale Pellegrini poi trasferito all’ospedale del Mare dove è tuttora ricoverato. Ha subito due interventi chirurgici e risulta ancora in pericolo di vita. I medici non hanno ancora sciolto la prognosi.

Il 15enne ora necessita urgentemente di sangue, per questo la madre e una sua insegnante hanno lanciato un appello urgente: “Carlo sta subendo continue trasfusioni e per questo occorre molto sangue. Chiediamo a tutti di recarsi al Loreto Mare per donare. C’è bisogno di donazioni di sangue gruppo 0 positivo e altri gruppi per sostenere la struttura ospedaliera e aiutare il nostro Carlo”.