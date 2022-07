Napoli, 15enne accoltellato senza motivo: è grave. Gli amici: “Non stavamo facendo nulla”

L’ennesimo episodio di violenza ha caratterizzato il weekend nella zona universitaria di Napoli dove un 15enne incensurato di Marano sarebbe stato accoltellato improvvisamente finendo in ospedale in gravi condizioni. A renderlo noto è l’Ansa.

Napoli, 15enne accoltellato: è grave

Stava trascorrendo la serata in compagnia degli amici quando, verso le 23:30, la situazione sarebbe degenerata. Secondo una prima ricostruzione i ragazzi sarebbero stati avvicinati da un uomo, ancora da identificare, in vicoletto II San Giovanni Maggiore, che senza alcun motivo avrebbe colpito il 15enne all’addome per poi allontanarsi.

“E’ piombato all’improvviso, non stavamo facendo nulla” – hanno raccontato gli amici della vittima a La Repubblica. Il giovane è stato trasportato d’urgenza all’ospedale Pellegrini dove è stato sottoposto a un primo intervento chirurgico per una “ferita da punta e taglio ipocondrio destro”.

E’ stato poi trasferito all’ospedale del Mare dove è ricoverato attualmente in pericolo di vita. La prognosi è riservata. Intanto sulla vicenda stanno indagando i carabinieri che stanno cercando di identificare, sulla base della descrizione resa dai ragazzi, l’aggressore.

“Quanto accaduto in zona universitaria sabato notte ha dell’incredibile. Un 15enne è stato accoltellato senza motivo mentre trascorreva la serata con degli amici e ora è in fin di vita. Ormai l’escalation di violenza ha raggiunto livelli incredibili, e si rischia la vita per omicidio anche in età tenerissima e senza avere a che fare con la criminalità. Quando si capirà che la situazione è precipitata sarà sempre troppo tardi” – ha commentato il consigliere regionale Francesco Emilio Borrelli.