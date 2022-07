E’ diventato virale sul web il video di un recente furto avvenuto a Napoli dove si vede un uomo rubare un marsupio riposto in un auto mentre il legittimo proprietario è all’esterno del veicolo, intento a cambiare una ruota. Un episodio denunciato da un familiare della vittima al consigliere regionale Francesco Emilio Borrelli.

Furto a Napoli, ruba un marsupio dall’auto mentre la vittima cambia la ruota

“Il 24 luglio, alle 18:30, mio cognato ha forato e si è dovuto fermare per cambiare la ruota all’altezza del supermercato al Corso Novara. Mentre stava cambiando la ruota ha subito il furto del marsupio in cui aveva cellulare, portafogli e vari documenti. Successivamente, un tassista gli ha segnalato di aver già notato il soggetto e addirittura un signore ci ha fornito il video dell’accaduto” – ha raccontato il cognato dell’uomo derubato.

Dal filmato si nota un uomo che dopo aver aperto la portiera prende il marsupio con cautela, dando uno sguardo verso il lato posteriore dell’auto dove si trova il proprietario. Poi lo indossa, torna con calma a bordo del suo scooter e va via.

“Se le inventano tutte per fregare il prossimo, per derubare, per delinquere. Se si mettesse tanto ingegno nei buoni propositi e in attività legali questa città si troverebbe ora in un’altra dimensione rispetto a quella attuale troppo sbilanciata verso farabutti e cialtroni e non a favore dei lavoratori onesti e della gente perbene” – ha commentato il consigliere Borrelli.