ULTIM’ORA. Maxi incendio a Napoli, colonna di fumo nero e diversi canadair in azione

Un vasto incendio è divampato nel pomeriggio di oggi a Napoli, nell’area compresa tra Capodimonte e il Frullone, verso Chiaiano. Nelle ultime ore i cittadini hanno avvertito il boato dei canadair che stanno raccogliendo l’acqua in zona lungomare per trasferirla nel luogo del rogo. A renderlo noto è Il Corriere del Mezzogiorno.

Incendio a Napoli, tra Capodimonte e Chiaiano

A prendere fuoco, stando a quanto reso noto da Sì Comunicazione, sarebbe stata un’ampia zona boschiva in località Discesa Bellaria, poco distante dal Bosco di Capodimonte. Al momento non si conoscono le cause dell’incendio che quasi sicuramente è stato alimentato anche dalle temperature bollenti di queste ultime settimane.

Il rogo ha dato vita ad un’intensa colonna di fumo nero che si sta diffondendo in tutta l’area Nord di Napoli, risultando visibile anche a chilometri di distanza. Da qualche ora diversi canadair si sono attivati per spegnere le fiamme suscitando l’attenzione dei cittadini. In molti, infatti, si sono chiesti allarmati dove siano diretti gli aerei e per quale motivo, diffondendone gli scatti sui social.

Soltanto pochi giorni fa simili incendi avevano interessato le zone di Scampia, ancora nel Napoletano, e Santa Maria Capua Vetere, in provincia di Caserta. Tempestivo l’intervento dei Vigili del Fuoco nel domare le fiamme.