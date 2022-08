Migliori pizzerie d’Italia, di Crazy Pizza neanche l’ombra: la figuraccia di Briatore

Non figura nemmeno Crazy Pizza di Flavio Briatore nella classifica delle migliori pizzerie d’Italia. La scorsa settimana presso il teatro Mercadante di Napoli si è tenuta la premiazione di 50 Top Pizza, la guida delle migliori pizzerie in Italia e nel mondo senza una suddivisione in categorie.

Migliori pizzerie d’Italia: non c’è traccia di Crazy Pizza

Nessun tipo di soddisfazione per Briatore che, nonostante la propria presunzione dimostrata quando ha parlato male delle pizze vendute a Napoli, non solo non figura nella classifica 50 Top, ma neanche nell’elenco delle 50 Grandi Pizzerie (posizioni da 51 a 100) e neanche, infine, nelle Pizzerie Eccellenti che è un’ulteriore lista (non è una classifica) che elenca le migliori pizzerie regione per regione. Crazy Pizza non lascia dunque traccia di sé nella più importante guida sulle pizzerie in Italia, in Europa e nel mondo, segno evidente che la presunta eccellenza plasmata da Briatore resta, appunto, presunta.

Briatore denigra i pizzaioli napoletani

“Io dico la verità, sfido chiunque a fare profitto se fai tutto normale con 4/5 euro. È impossibile. Quando vendi un prodotto vendi la qualità poi ognuno sceglie dove andare. Loro non prendono i prodotti che prendiamo noi, te lo garantisco“. Così si era espresso Flavio Briatore sulle pizzerie napoletane, non limitandosi a parlare di profitto ma anche di qualità. Con alterigia ha praticamente denigrato i pizzaioli partenopei, puntando il dito contro di loro ed accusandoli di usare materie prime scadenti. Si è quindi posto come unità di misura della qualità, ma evidentemente questa non viene riconosciuta né presa in considerazione da chi – per mestiere – sa riconoscere il prodotto eccellente da quello meno buono o scadente.

Non vogliamo fare lo stesso errore di Flavio Briatore, cioè quello di essere presuntuosi. Non vogliamo, cioè, pensare che in tal modo abbia imparato la lezione e trovato gli stimoli per intraprendere una vera ricerca della qualità e della conoscenza dell’arte di fare la pizza.