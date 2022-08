I 387 migranti giunti al porto di Salerno sulla nave Ocean Viking stanno sbarcando regolarmente, nonostante la nota del Presidente della Regione Campania che auspicava la quarantena a bordo per tutti i passeggeri eccetto i bambini non accompagnati. Secondo Vincenzo De Luca, infatti, vi sarebbero dei positivi al Covid tra i viaggiatori. Un appello a cui si era unito anche il Comune di Salerno.

Ocean Viking: a bordo 50 positivi al Covid

La Protezione Civile, riferisce l’Ansa, sta aiutando i migranti a sbarcare regolarmente distribuendo mascherine, panini e succhi di frutta. I passeggeri vengono trasferiti con dei pullmini presso la sede della Protezione Civile di Salerno in via dei Carrari, da dove si procede con lo smistamento nei centri di accoglienza individuati. Sarebbero 50 i positivi al Covid riscontrati.

Migranti sbarcati a Salerno: la nota di Vincenzo De Luca

“In relazione alla nave Ocean Viking attraccata nel porto di Salerno – senza nessuna comunicazione preventiva – è stata accertata dai primi sbarchi di migranti, la presenza di un numero elevato di soggetti positivi al Covid. Si ritiene indispensabile a questo punto, con la sola eccezione dei minori non accompagnati, il blocco degli sbarchi e lo stato di quarantena a bordo per tutti gli occupanti della nave in attesa della verifica puntuale della situazione sanitaria da parte delle competenti autorità della sanità marittima”.