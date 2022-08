Un nuovo omaggio a Napoli, e stavolta dallo spazio, viene da Samantha Cristoforetti: l’astronauta attualmente in missione con l’Agenzia Spaziale, a bordo della Stazione Spaziale Internazionale, ha diffuso due suggestivi scatti della città partenopea.

Napoli vista dallo spazio: l’omaggio di Samantha Cristoforetti

“Comm’e’ bella comm’e’ bella, ‘a citta’ ‘e Pulecenella” – questa la didascalia che accompagna le immagini di Napoli diffuse da Samantha su Twitter. La prima foto mostra la città di notte, con il Vesuvio che sembra quasi un grande buco nero e una miriade di luci che regalano uno scenario ancor più suggestivo. Nella seconda, scattata di giorno, spicca il blu del mare che abbraccia Napoli e ancora una volta è il Vesuvio a dominare la scena.

Non è la prima volta che la celebre astronauta immortala la città dallo spazio. Del resto non ha mai nascosto il suo amore per la città partenopea. Nata a Milano e cresciuta in un paesino in provincia di Trento, un posto d’eccezione nella vita della Cristoforetti spetta proprio a Napoli dove si è formata, prima all’Accademia Aeronautica di Pozzuoli poi all’università Federico II, concretizzando il suo sogno.

“Napoli è stata la città che mi ha messo le ali. Sono cresciuta all’Accademia aeronautica di Pozzuoli e qui ho cominciato a sognare lo spazio” – aveva dichiarato lei stessa nel corso di una delle sue ultime visite in città.