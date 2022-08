Ancora Napoli in TV, torna Mina Settembre: data, attori e anticipazioni

Andrà in onda il 25 settembre 2022, su Rai 1, la prima puntata di Mina Settembre 2, la fiction ambientata a Napoli, con protagonista Serena Rossi, che con la stagione d’esordio ha appassionato migliaia di telespettatori. Si tratta di una coproduzione Rai Fiction – Italian International Film, prodotta da Fulvio e Paola Lucisano, con 12 episodi da 50 minuti diretti da Tiziana Aristarco.

A settembre sulla Rai in onda Mina Settembre 2

L’ultimo episodio della prima stagione si era concluso con un finale aperto e ricco di colpi di scena, tra rivelazioni inaspettate e nuovi legami da rinsaldare nella suggestiva cornice del Golfo di Napoli, con il Vesuvio sullo sfondo. Una fiction che ha mostrato tutta la bellezza della città partenopea vincendo la gara degli ascolti in tutte le serate in cui è andata in onda.

Attesissimo, dunque, il ritorno della serie che vedrà ancora una volta Serena Rossi nei panni dell’assistente sociale più amata d’Italia. Al suo fianco ci saranno: Giuseppe Zeno (Domenico), Giorgio Pasotti (ex marito di Mina), Christiane Filangieri, Valentina D’Agostino, Nando Paone, Massimo Wertmuller, Rosalia Porcaro, Francesco Di Napoli, Davide Devenuto, Michele Rosiello, Primo Reggiani, Marina Confalone. Due le new entry della seconda stagione: Marisa Laurito che interpreterà Rosa, zia di Mina, e Antonia Liskova nel ruolo di Giulia, psicoterapeuta.

Ritroveremo una Mina destabilizzata da ciò che ha scoperto: Irene, sua migliore amica, è stata l’amante di suo padre e suo figlio Gianluca, nato dalla relazione tra i due, è suo fratello. Intanto la sua vita sentimentale non prende una piega precisa, divisa ancora tra Domenico e Claudio. Sarà proprio l’arrivo di zia Rosa a cambiare le carte in tavola.

La serie, scritta da Fabrizio Cestaro, Fabrizia Midulla, Silvia Napolitano e Costanza Durante, è tratta dai romanzi di Maurizio De Giovanni.