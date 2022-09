Balneazione sconsigliata. Con un avviso sul sito ufficiale, il Comune di Napoli avverte la popolazione dell’attivazione della galleria scolmatrice di Coroglio. Per questo motivo sconsiglia di tuffarsi nel tratto Coroglio-Nisida.

BALNEAZIONE SCONSIGLIATA. L’AVVISO DEL COMUNE

Di seguito la raccomandazione integrale del Comune:

A causa di eventi meteorici intensi, in seguito all’attivazione della galleria scolmatrice di Coroglio in data 01/09/2022, ai sensi del D.Lg.vo n. 116/2008, art. 2,c. 1 lettera d) e del punto 7 della DGRC n. 151 del 30/03/2022, in attesa di ulteriori accertamenti analitici sulla qualità delle acque, in via precauzionale si sconsiglia la balneazione per il tratto di mare in località “Nisida-Gaiola”.

GALLERIA SCOLMATRICE. COS’E’

Lo scolmatore è un’opera idraulica. Si tratta di solito di un canale o di una galleria come nel caso dell’area Coroglio-Nisida. La sua funzione è quella di deviazione idraulica incanalando l’acqua in uno scolmatore che poi la deposita solitamente in un fiume o nel mare.

BALNEABILITA’. I DATI ARPAC

Gli ultimi rilevamenti dell’Arpac (Agenzia Regionale Protezione Ambientale Campania, ndr), risalgono al 22 agosto e comunicati alle amministrazioni comunali dei territori controllati. A Napoli, anche nella zona Nisida-Coroglio, i dati confermano la balneabilità. Il Comune di Napoli, dunque, solo per precauzione ne sconsiglia la balneazione.