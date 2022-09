Morte regina Elisabetta, De Luca: “Splendida donna. Una figura familiare per tutti noi”

Il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, nel corso del consueto aggiornamento alla cittadinanza ha espresso il suo cordoglio per la morte della regina Elisabetta.

Il cordoglio di De Luca per la morte della regina Elisabetta

Queste le sue parole: “Non abbiamo mai vissuto un periodo così difficile, non abbiamo mai avuto un clima così pesante per la vita delle famiglie, della società italiana. Pesano più di due anni di covid, pesa la vicenda della guerra in Ucraina, le notizie di cronaca drammatiche”.

“Qualche giorno fa, a Gragnano, abbiamo assistito a una vicenda drammatica, quella di Alessandro, il ragazzo di 13 anni oggetto di cyberbullismo, di un’aggressione mediatica da parte di altri coetanei. A questo si aggiunge una vicenda elettorale nata in una maniera sconcertante che si è sviluppata nel mese di agosto con un clima abbastanza rissoso, di grande confusione, che non lascia prevedere nulla di buono per il dopo 25 settembre”.

“Abbiamo in queste ore un fatto lontano che ha portato un altro elemento di tristezza, la morte della regina Elisabetta. Era diventata una figura quasi familiare per tutti quanti noi. Una splendida figura di donna, di senso di responsabilità e dedizione al proprio paese”.

Ha parlato, poi, della situazione economica: “Non abbiamo mai conosciuto un periodo nel quale ci fossero tutte queste componenti che determinassero una pesantezza di vita, proprio un clima difficile per tutti quanti noi. Non abbiamo mai conosciuto una situazione per la quale si dovesse fare i conti con un aumento dei costi, triplicazione delle bollette. Diventa difficile trovare motivi di fiducia nel futuro”.

“Dobbiamo tringere i denti e fare cerare di far prevalere elementi di unità e solidarietà. Il ‘diremo, faremo, vedremo’ non conta più niente e rischia di diventare intollerabile da parte dei cittadini. Noi cercheremo di fare anche in questa situazione difficile tutto quello che è nelle nostre possibilità per dare un aiuto alle nostre famiglie e alle nostre aziende”.