Nuovi vaccini covid, De Luca: “Aspettiamo certezze che ora non abbiamo per fare le dosi”

Il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, nel corso del consueto aggiornamento alla cittadinanza, ha fatto il punto sulla situazione covid e sui nuovi vaccini aggiornati che di recente hanno ricevuto il via libera dell’Ema e dell’Aifa.

De Luca: l’aggiornamento sul covid e i nuovi vaccini

Dopo aver parlato della situazione economica, il governatore ha annunciato gli interventi in campo sanitario: “Ci stiamo preparando ad avere condizioni di efficienza per quanto riguarda i pronto soccorsi nonostante la drammatica carenza di personale. Stiamo procedendo con la realizzazione del piano di ampliamento dei centri anti-diabete. Stiamo lavorando a completare le progettazioni per alcuni nuovi grandi ospedali da realizzare e per completare lavori in corso in alcuni plessi ospedalieri”.

Quanto alla situazione covid, ha chiarito la situazione relativa all’avvio della campagna vaccinale con le nuove dosi adattate alla variante Omicron: “Stiamo aspettando di avere chiarezza da parte del Ministero della Salute per quanto riguarda le nuove vaccinazioni. Premesso che a inizio ottobre comincia la campagna di vaccinazione normale per i bambini ma per quanto riguarda il covid stiamo ancora aspettando di avere delle certezze che ad oggi non abbiamo per fare le dosi di richiamo.

“Quando partiremo lo faremo avendo obiettivi chiari da comunicare ai nostri cittadini. Per il resto devo comunicarvi che la situazione covid è del tutto sotto controllo ad oggi. Siamo già verso la metà di settembre e non abbiamo registrato picchi di contagio nuovo. Le terapie intensive rimangono quasi vuote, abbiamo un 2% di occupazione. Anche nei reparti ordinari non registriamo fiammate di contagio covid”.

“Ovviamente rimaniamo prudenti ricordando l’igiene personale e la mascherina quando possibile nei luoghi di assembramento. Manteniamo comportamenti responsabili per evitare problemi ma grazie a Dio ad oggi non abbiamo emergenze covid”.

“Attendiamo ancora qualche giorno per dire una parola definitiva per la nuova campagna di vaccinazione soprattutto per le persone a rischio. Fra qualche giorno apre l’anno scolastico, dovremo seguire con attenzione la situazione nelle scuole ma per ora non abbiamo segnali preoccupanti”.