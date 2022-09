La prestigiosa rivista internazionale World Journal of Gastrointestinal Oncology ha premiato il chirurgo oncologo Luigi Marano, di Caserta, dedicando a lui la copertina del Volume 14 fascicolo 9 di settembre 2022. Un orgoglio per la comunità casertana e l’intera Regione che continua a vantare eccellenze nell’ambito sanitario.

Professore associato di Chirurgia Generale presso il Dipartimento di Scienze Mediche, Chirurgiche e Neuroscienze dell’università degli Studi di Siena e l’Unità Operativa Oncologica dell’azienda ospedaliero-universitaria senese, il dottor Marano si è distinto nel campo della chirurgia oncologica gastrointestinale.

Ha studiato presso l’università della Campania “Luigi Vanvitelli”, esercitando poi la professione prima presso l’Unità Operativa Complessa di Chirurgia Generale, Mininvasiva e Robotica dell’AUSL Umbria 2, poi al Policlinico Universitario di Siena, occupandosi di chirurgia oncologica nella scuola diretta dal professor Franco Roviello. Ha ottenuto diversi riconoscimenti nel corso della sua carriera ed è stato il primo, nel 2018, ad eseguire in Italia un intervento di chirurgia esofago-gastrica integrando la tecnologia del robot Da Vinci con la stampa 3D.

I professori Monjur Ahmed, della Thomas Jefferson University di Philadelphia, e Hanlin L. Wang, della David Geffen School of Medicine and Ronald Reagan UCLA Medical Center di Los Angeles, hanno espresso interesse per il lavoro del chirurgo casertano. Sono state, in particolare, le attività di ricerca scientifica, il trattamento chirurgico delle neoplasie addominali e l’applicazione delle nuove tecnologie mininvasive, laparoscopiche e robotiche a destare la loro attenzione.

“Sulla base dei suoi importanti contributi accademici nel campo della chirurgia digestiva oncologica e del suo curriculum di altissima qualità, tra cui l’aver ricoperto il ruolo di coordinatore nazionale della Società Italiana di Chirurgia Oncologica Young e l’aver rappresentato i giovani chirurghi oncologi italiani a livello europeo, i responsabili del board editoriale hanno proposto e ottenuto, da parte del CEO del giornale, di dedicarle la copertina del World Journal of Gastrointestinal Oncology” – si legge nelle motivazioni del riconoscimento.