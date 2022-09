Punta Campanella, corso gratuito per diventare avvistatore di delfini: come partecipare

Il lavoro dei sogni esiste ed è quello di dolphin watching, avvistatore di delfini. L’area marina di Punta Campanella apre le sue porte ad un corso gratuito per diventare un esperto in avvistamento e riconoscimento di delfini in mare. Sono infatti sempre più numerosi i delfini che si avvicinano alle coste e alle imbarcazioni della Campania.

Punta Campanella, al via il corso per diventare avvistatori di delfini

Avvistamenti spettacolari che ci riconciliano con la natura. A fine maggio per esempio erano stati avvistati dei fenicotteri rosa volare nei cieli sopra l’area marina protetta. Ora però lo sguardo sarà rivolto verso il mare. Come reso noto in un comunicato dalla pagina social di Punta Campanella sono aperte le iscrizioni per ammirare questi mammiferi:

“Il corso, GRATUITO, si svolgerà dal 3 al 5 novembre ed è rivolto a pescatori professionisti, operatori della subacquea e della nautica, ambientalisti, Citizen scientist e volontari del servizio civile. Il Dolphin watching è un’attività economica sostenibile per un turismo green che viene già praticata in molte zone del mondo e d’Italia. L’obiettivo del corso a Punta Campanella è quello di formare figure professionali e qualificate in grado di promuovere e gestire le attività di “dolphin watching” nell’area delle costiere sorrentina e amalfitana. L’iniziativa rientra nel progetto cofinanziato dalla Commissione Europea Life Delfi, che vede l’Amp Punta Campanella tra i partner, ed è guidata dall’Università di Siena. Docenti delle Università di Siena e Padova terranno le lezioni, sia teoriche che pratiche, con uscite in mare se le condizioni meteo lo permetteranno“.

Come partecipare al corso

Le richieste di partecipazione possono essere presentate da oggi e fino alle 12,00 del giorno 21 ottobre 2022, a mezzo PEC all’indirizzo amppuntacampanella@pec.it o presentate a mano presso gli uffici in Via Roma 31 a Massa Lubrense dell’Area marina di Punta Campanella. Il corso è rivolto a massimo 50 persone e saranno selezionate le domande che arriveranno per prime.