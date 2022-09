La Protezione Civile della Regione Campania ha emanato un avviso di allerta meteo di tipo arancione e alcuni sindaci del Napoletano hanno annunciato la chiusura delle scuole per la giornata di domani, 16 settembre 2022.

Campania, allerta meteo del 16 settembre: dove chiudono le scuole

L’avviso preannuncia piogge e temporali, anche di forte intensità, che colpiranno gran parte della nostra Regione per ben 24 ore: l’allerta sarà, infatti, in vigore dalle 21 di questa sera, 15 settembre, fino alle 21 della giornata seguente, 16 settembre.

Di qui la comunicazione del sindaco di Pozzuoli, Gigi Manzoni, che attraverso i social ha annunciato: “In considerazione dell’allerta di colore arancione emanata dalla Protezione Civile della Regione Campania, è disposta per domani, 16 settembre, la chiusura in via precauzionale delle scuole di ogni ordine e grado, pubbliche e private, compresi gli asili nido”.

“Resteranno chiusi anche il cimitero comunale, la pista ciclabile di Monterusciello e i parchi pubblici cittadini, ovvero Villa Avellino, Oasi di Monte Nuovo e Parco Urbano di via Vecchia delle Vigne. E’ raccomandato a tutti i cittadini di evitare gli spostamenti non necessari e di prestare la massima attenzione in prossimità di alberi, pali della luce, segnaletica, impalcature, cornicioni” – ha concluso.

Sulla stessa scia il sindaco di Quarto, Antonio Sabino che, su Facebook, ha reso noto: “La Protezione Civile ha emanato un avviso di allerta meteo su tutta la Campania nella giornata di domani. Pertanto le scuole di ogni ordine e grado insistenti su tutto il territorio comunale saranno chiuse”.

Anche il Comune di Monte di Procida ha scelto, in via cautelare, di tenere chiuse tutte le scuole “al fine di limitare la circolazione dei mezzi privati e pubblici per il trasporto dei minori verso e dalle scuole”. In più non sarà possibile accedere al cimitero comunale né alle aree verdi.