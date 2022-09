Scoperta straordinaria a Camerota: 140mila anni fa vivevano gli elefanti

A Camerota, in provincia di Salerno, oltre 140 mila anni fa vivevano gli elefanti. I resti sono stati trovati in una grotta dove si evince anche che l’animale è stato macellato dall’uomo, forse per essere mangiato. Una straordinaria scoperta che è stata postata sulla pagina Facebook del Comune con tanto di foto. In Campania quindi non ci sono solo le bellezze di Pompei ma scavando è possibile trovare cose inimmaginabili.

Camerota, scoperti i resti di elefanti di 140 mila anni fa

Come si può leggere nel post:

“Gli scavi condotti (1-18 settembre 2022) dalle Università di Siena e di Bologna in collaborazione con la Soprintendenza per le provincie di Salerno e Avellino (MIC|MIC_DG-ABAP_SERV II|07/03/2022|0008419-P| [34.61.07/1.14.2/2019]) e il Comune di Camerota alla Grotta del Poggio hanno riportato alla luce, nella parte alta della serie stratigrafica, i resti di un grande pachiderma, il Paleoloxodon antiquus, o elefante a zanne diritte. La presenza di questo animale nei livelli abitati dal Neandertal, era stata già segnalata, per gli strati più antichi della grotta, dal Prof. A. Palma di Cesnola negli anni ’60 del secolo scorso. I resti rinvenuti nel corso dell’attuale campagna di scavo appartengono all’osso di un arto e mostrano evidenti tracce di percussione indicative del fatto che l’elefante venne macellato dall’uomo“.

I resti dell’animale estinto

Il Paleoloxodon antiquus era un imponente proboscidato alto oltre 4 metri alla spalla per 13 t di peso (uno dei più grandi presenti sulla terra). Aveva grandi zanne dritte e un cranio molto sporgente anche se piccolo rispetto al resto del corpo. Si ritiene che l’animale, noto per vivere nel Mediterraneo, sia comparso in Italia circa 800.000/500.000 anni fa emigrando all’inizio del Pleistocene medio e si è estinto durante l’ultima glaciazione, circa 40.000 anni fa. Fino ad ora i suoi resti erano stati trovati nel Lazio e in Toscana, principalmente a Viterbo, Roma e Grosseto. Ora questa scoperta getta una nuova luce sugli ultimi anni di vita di questo animale.