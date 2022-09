Continua l’impegno dei percettori di reddito di cittadinanza a lavoro presso i Comuni. In quello di Napoli sono ben 180 le persone che percepiscono il sussidio che sono state ingaggiate per servizi di pubblica utilità come occuparsi del verde cittadino.

Napoli, 180 percettori di reddito di cittadinanza impiegati in servizi di pubblica utilità

Ora altre 30 persone si sono formate e sono pronte a rendersi utili. A diffondere la notizia è il Comune partenopeo che spiega attraverso un comunicato:

“E’ terminata la formazione base Sicurezza sul Lavoro per altri 30 percettori di reddito che, dalla prossima settimana, saranno avviati ai due progetti in corso a supporto della manutenzione del Verde:

SUPPORTO ALLE ATTIVITA’ DI MANUTENZIONE DI FIORIERE, FONTI ARBOREE, AIUOLE, AREE ATTREZZATE E I PICCOLI PARCHI DI COMPETENZA MUNICIPALE 2) SUPPORTO ATTIVITA’ MANUTENTIVE VERDE ORIZZONTALE HUB SOCCAVO

Sono ad oggi con circa 180 percettori ingaggiati (età media 35 anni) al lavoro sul territorio cittadino e contiamo di poter raggiungere presto il numero di 360 che i progetti prevedevano per il 2022, mentre siamo al lavoro per un nuovo progetto che nel 2023 porterà a 500 il numero totale di percettori da ingaggiare a supporto delle attività manutentive del verde orizzontale. La mappa rendiconta la presenza sul territorio cittadino dei percettori di reddito nell’ultima settimana.”

I numeri in città

Secondo un dossier Istat diffuso a luglio, a Napoli e in provincia sono 202 persone ogni mille abitanti a percepire il Reddito di Cittadinanza. Numeri elevati che riguardano tutta la Campania dove vi sono quasi 255 mila famiglie che hanno percepito l’assegno di Rdc o Pdc. In regione si registra anche l’importo medio erogato più alto rispetto al resto d’Italia pari a 616,09 euro contro il dato medio di 550,84 euro. Per questo diverse forze politiche puntano tutto sul mantenere il reddito di cittadinanza che ha aiutato tantissime famiglie del Sud.