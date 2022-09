Turista si perde in Campania ma i carabinieri la ritrovano: “Grazie per avermi salvato”

Si è conclusa con un lieto fine la vicenda della turista tedesca che, durante un soggiorno in Campania con i suoi amici, si era persa tra i monti di Agerola (in provincia di Napoli): è stata ritrovata dai carabinieri durante la notte ed ha voluto ringraziarli lasciando loro un biglietto prima della sua partenza.

Turista tedesca si perde tra i monti di Agerola: salvata dai carabinieri

La ragazza, di 20 anni, sceglie la Campania, e in particolare il verde dei Monti Lattari, per concedersi una breve vacanza di gruppo. Durante un’escursione ad Agerola, tuttavia, la giovane si perde. Parte, così, immediatamente la macchina dei soccorsi e i carabinieri della stazione locale, insieme al personale soccorso alpino e speleologico della Campania, si mettono alla ricerca della turista.

Le ricerche continuano senza sosta fino a serata inoltrata quando, poco dopo l’una di notte, giunge la buona notizia: la ragazza è stata ritrovata, disorientata e infreddolita ma in buona salute, felice di esser stata raggiunta da quelli che definisce i suoi “eroi”.

Messi al corrente dell’accaduto, anche i genitori della 20enne partono per raggiungere l’Italia. Insieme sono rientrati in Germania ma non prima di aver ringraziato i militari dell’Arma. E’ stata proprio la ragazza a lasciare all’albergatore un biglietto da consegnare ai carabinieri con su scritto: “Grazie molto per avermi salvato, Antonia”.