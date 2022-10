De Masi analizza il risultato delle elezioni Politiche. Il noto sociologo molisano nel corso della trasmissione Tagadà andata in onda giovedì su LA7, commenta dal punto di vista sociologico l’esito elettorale in chiave 5 Stelle.

La campagna di classe

Il movimento di Conte è uscito rafforzato dal risultato delle urne rispetto alle previsioni dei primissimi sondaggi confermandosi il primo partito del Sud. De Masi andando oltre l’introduzione del reddito di cittadinanza, argomento preponderante di tutta la campagna elettorale, intravede nelle modalità di conduzione della propaganda pre-elezioni, la chiave che ha aperto le porte ad un risultato più che soddisfacente: «Il Movimento 5 Stelle ha fatto una politica elettorale di classe – dichiara a Tagadà – , una metodologia di un vecchio sociologo dell”800 ancora di gran lunga valida. Cioè ha puntato sulla classe svantaggiata e questo l’ha premiato».

5 Stelle di sinistra

«De Masi fa un confronto tra i 5 Stelle e il Partito Democratico: «Oggi siamo in una situazione bellissima. Il PD dice di essere di sinistra senza esserlo, i 5 Stelle sono di sinistra senza dirlo. Però in effetti le cose che hanno fatto i 5 Stelle, sono le uniche cose di sinistra fatte in Italia negli ultimi quindici anni».