Il Movimento 5 Stelle è il partito del sud. Se Fratelli d’Italia e la sua leader Giorgia Meloni vincono le elezioni, il Movimento 5 Stelle ottiene un buon risultato: è il terzo partito d’Italia dopo Fratelli d’Italia e Pd e il primo al sud.

“Abbiamo compiuto una grande rimonta contro ogni pronostico: i cittadini hanno riconosciuto tutta la forza delle nostre proposte.

Con questa sciagurata legge elettorale il centrodestra è maggioranza in Parlamento, ma non nel Paese. La nostra sarà un’opposizione intransigente. Saremo l’avamposto per l’agenda progressista contro le disuguaglianze, a protezione delle famiglie e delle imprese in difficoltà, a difesa dei diritti e dei valori della nostra Costituzione. Sentiamo tutto il peso della fiducia che ci avete dato, non la tradiremo mai“. Queste le parole del capo politico del M5S Giuseppe Conte.

Movimento 5 Stelle a Napoli e in Campania

A Napoli, al momento, ha stravinto con il 41,44% seguito dalle coalizioni di centro destra (26,90%) e centro sinistra (21,56%). Nel resto della Campania (esclusa Napoli e provincia) il M5S ha raggiunto il 27,70%, e arriva dopo il centro destra (38,27%). La coalizione di centro sinistra ha ottenuto il 22,25% in Campania.

Come ha votato il sud Italia il Movimento 5 Stelle

In Puglia la coalizione di centro destra è al 41,43%, mentre il Movimento 5 Stelle al 27,87%. In Basilicata 38,63% per il centro destra e 24,73% per il M5S. In Calabria 29,63% per il partito di Conte e 41,92% per la coalizione di centro destra. La Sicilia ha votato la coalizione di centro destra (Circoscrizione Sicilia 1 36,96% e Sicilia 2 34,69%) mentre il M5S (Sicilia 1 26,11% e Sicilia 2 30,89%). In Sardegna 41,29% la coalizione di centro destra e 26,40% il Movimento Cinque Stelle.

Risultati Elezioni Politiche 2022. I dati delle coalizioni in Italia

La coalizione a guida Fratelli d’Italia si attesta intorno ad una percentuale del 44% per entrambi i rami del Parlamento. Segue il centrosinistra con il 26,48% alla Camera e al 26,25% al Senato. Dietro il Movimento 5 Stelle al 15%. Il Terzo Polo di Calenda e Renzi non va oltre il 17% sia in Senato che alla Camera. Male decisamente la lista dell’ex sindaco di Napoli, Luigi De Magistris. Sia alla Camera che al Senato non arriva al 2%.

Le Liste

Il primo partito d’Italia è Fratelli d’Italia con una percentuale del 26%

Segue il Partito Democratico con il 19%

Sul podio il Movimento 5 Stelle con il 15%

Male la Lega che si ferma al 9%

Berlusconi con Forza Italia si arresta all’8,2%