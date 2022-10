Mina Settembre stravince gli ascolti: le anticipazioni della seconda puntata

Domenica 2 ottobre su Rai 1 sono andati in onda i primi due episodi di Mina Settembre 2. La fiction, tratta dai romanzi di Maurizio de Giovanni, racconta la storia di un’assistente sociale che vive a Napoli. A interpretare la protagonista è Serena Rossi che con umanità e coraggio aiuta gli altri. Anche quest’anno si confermano gli ottimi dati Auditel della prima stagione, con Mina Settembre che è il programma più visto della serata.

Ascolti, vince Mina Settembre

Mina Settembre vince gli ascolti con 5.004.000 di spettatori pari al 28.6% di share. Stracciata la concorrenza, basti pensare che su Canale5 Scherzi a Parte ha raccolto davanti al video 2.138.000 spettatori con uno share del 13%, meno della metà.

Su Rai2 N.C.I.S. Los Angeles ha interessato 862.000 spettatori (4.5%) e Bull 669.000 spettatori (3.6%). Su Italia1 Viaggio nell’isola misteriosa è scelto da 785.000 spettatori (4.3%). Su Rai3 Città Segrete in replica ha incollato 920.000 spettatori (5.2%). Su Rete4 Zona Bianca totalizza un a.m. di 700.000 spettatori (5.1%). Su La7 Non è l’Arena ha registrato 703.000 spettatori pari al 5.1%.

La trama della seconda puntata

Dove eravamo rimasti. Nella prima puntata Mina ha affrontato diverse problematiche. In amore ha deciso di dare una seconda possibilità all’ex marito Claudio mentre lavora ad un progetto di educazione sessuale con l’altro suo ex Domenico. Per quanto riguarda le sue amiche, non riesce a perdonare Irene (che era l’amante del padre e da cui ha avuto un figlio), mentre Titti è incinta ma non di Giordano. La mamma di Mina sparisce per 4 mesi per una misteriosa crociera mentre arriva Zia Rosa interpretata da Marisa Laurito. Cosa accadrà quindi nella seconda puntata?

Nel primo episodio della serata Mina conosce le 5 zie putative di Claudio, sono cinque sorelle sull’ottantina che devono fare i conti con un problema. Claudio, da dopo l’incendio nel suo appartamento, sembra cambiato e per mostrare il suo amore verso Mina decide di pulire la barca di suo padre che per lei ha un valore speciale. Insieme a Titti poi va a consolare Irene che è stata lasciata da suo marito Gianluca.

Nel secondo episodio invece si tratta il tema della mancanza del lavoro. Tre operaie dopo essere state licenziate decidono di aprire una loro attività e lavorare in nero. Irene chiede aiuto ad un suo amico avvocato, da sempre innamorato di lei. Mentre Domenico inizia a frequentare la psicologa di Mina.