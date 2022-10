Trasporti a Napoli, buone notizie: entrano in funzione 41 nuovi bus Eav. Assunti 50 autisti

Napoli – EAV potenzia il servizio su gomma attraverso l’entrata in esercizio di 41 nuovi bus e 50 autisti appena assunti. La società comunica che dieci nuovi bus arricchiscono il parco autobus EAV già da oggi, mentre nelle prossime due settimane verranno consegnati altri 14 bus usati e 17 bus nuovi. Entro la metà di ottobre, dunque, i nuovi mezzi saranno 41.

Nuovi bus di Eav: 41 mezzi e 50 autisti arricchiscono l’offerta del trasporto pubblico

Gli autobus consegnati oggi sono autobus della lunghezza di 7,5 mt, a gasolio, marca Iveco, allestito dalla società

napoletana Nuova Socom. Si tratta di una caratteristica particolarmente importate perché adatta a circolare su tutte le tratte della rete che comprende oggi anche linee ex CTP.

Inoltre, sia per consentire la messa in esercizio di nuovi servizi (facenti capo a CTP) sia per favorire il normale turn-over del personale di guida, sempre oggi sono stati assunti 50 conducenti, i quali, subito dopo le necessarie giornate di formazione, saranno assegnati ai depositi di pertinenza aziendale.

Una boccata d’ossigeno per lavoratori e cittadini

Da ormai qualche anno lo scarso numero di lavoratori e l’esigua disponibilità di mezzi ha comportato disagi per i cittadini, alle prese con un servizio di trasporto pubblico insufficiente rispetto a quella che dovrebbe essere l’offerta visto il numero di abitanti, ma anche per i dipendenti, chiamati spesso a fare gli straordinari. Questo discorso vale non solo per EAV, ma generalmente per tutte le aziende di trasporto pubblico in Campania.

Negli ultimi tempi, tuttavia, grazie a nuovi sforzi e a nuovi obiettivi, si sta cercando di aumentare le corse e – contemporaneamente – aggiornare e rimpinguare il parco mezzi. Per quanto riguarda la città di Napoli, con l’entrata in funzione dei nuovi treni della Linea 1 si dovrebbe assistere ad un ulteriore miglioramento dei collegamenti cittadini e – si spera – ad una riduzione del numero di automobili che ogni giorno circolano per le strade partenopee.