Andrea Sannino annulla i suoi concerti: “Chiedo scusa a tutti, ma sto male”

Andrea Sannino ha annullato i suoi concerti. Il cantante napoletano cresciuto ad Ercolano ha comunicato ai suoi fan che è costretto a fermarsi per un periodo di tempo per curarsi.

Andrea Sannino annulla i suoi concerti

Una laringite acuta lo ha costretto a cancellare i suoi prossimi impegni col pubblico e lo ha annunciato sui social, chiedendo scusa a tutti.

“Cari amici, – scrive Andrea Sannino – è da dieci giorni circa che convivo e combatto con una laringite acuta, colpa dei primi effetti dovuti agli sbalzi di temperatura ed anche al troppo lavoro e ai tanti impegni che ho avuto in questo tour iniziato a Maggio e non ancora finito.

Una settimana in cui ho stretto i denti e ho cercato di resistere e portare a termine i concerti e continuare a cantare per il meraviglioso pubblico che quest’anno è sempre venuto a vedermi in massa. Pensavo a voi e resistevo…. Purtroppo però il mancato riposo non ha fatto che peggiorare la situazione al punto che, mio malgrado, sono costretto ad ANNULLARE i concerti previsti questa sera a VILLA LITERNO e domani a TRENTOLA DUCENTA, in quanto impossibilitato a cantare e a reggere fisicamente il palco”.

“Con voi voglio sempre essere onesto – continua – e non ho mai considerato altre ipotesi pur di venire lì e “prendere in giro” il pubblico. Io cerco sempre di cantare con l’anima e soprattutto con la voce, la mia voce e quando questa non c’è, bisogna rispettare se stessi e la gente che non puó venire convinta di ascoltarmi dal vivo e si ritrova a sentire un disco. Ho un profondo rispetto per voi e voglio dimostrarlo anche in queste occasioni. Chiedo umilmente scusa ai Comitati festa e tutti i suoi membri, agli organizzatori, ai miei tecnici e a tutti i miei musicisti per il disagio che ho causato con la mia assenza, ne sono profondamente dispiaciuto, ma vi ringrazio anche per aver sin da subito mostratomi vicinanza e comprensione. Sperando di cantare per voi in altre e future occasioni vi mando un abbraccio forte, fortissimo.

Con amore. ANDRÈ“.