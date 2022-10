VIDEO/ Napoli, rubano birre e TV dal ristorante. Titolare: “Ladri peggio della crisi”

Napoli – Il titolare del locale Streettola, in via Marino Cristoforo, sui social ha diffuso il filmato del curioso furto subito all’interno del suo ristorante: dal video pubblicato si scorgono i malviventi portare via un televisore e delle bottiglie di birra. Avrebbero preso anche un registratore. La vittima ha voluto denunciare l’episodio rivolgendosi al consigliere Francesco Emilio Borrelli.

Napoli, furto al ristorante: portano via televisore e birra

Nel filmato, ripreso dalla telecamera di sorveglianza e caricato su Tik Tok, si vede un uomo che esce dal ristorante portando in spalla il televisore che era disposto su una delle pareti. A seguirlo il complice che, invece, trasporta una busta contenente delle bottiglie di birra, prelevate dal frigorifero all’interno del locale. I due avrebbero portato via anche un registratore video.

“Siamo in zona Case nuove. Già viviamo un periodo di crisi globale, poi ci si mettono anche questi delinquenti che ci derubano. I ladri sono peggio della crisi energetica” – ha detto il commerciante a poche ore dal furto subito all’interno della sua attività.

“Rubano di tutto, in qualsiasi zona, a qualsiasi ora del giorno e della notte. Nessuno è più al sicuro. Ogni giorno che passa è un giorno sprecato dato che si continua a non prendere una decisione chiara su un nuovo piano sicurezza ed intanto la situazione continua a peggiorare drammaticamente. Il territorio richiede una maggiore presenza delle forze dell’ordine e più videosorveglianza. La gente chiede di essere protetta e tutelata” – ha commentato il consigliere Borrelli.