E’ napoletano uno dei bar più belli in assoluto: è tra i 50 migliori del mondo

Uno dei bar più belli di Napoli rientra nella classifica The World’s 50 Best Bars, che anche per l’anno 2022 ha premiato i locali migliori al mondo: si tratta de L’Antiquario che, rispetto all’anno precedente, continua a guadagnare posizioni attestandosi come una vera e propria eccellenza a livello mondiale.

Uno dei bar più belli di Napoli nella classifica dei 50 migliori al mondo

The World’s 50 Best Bar annualmente omaggia il meglio dell’industria internazionale delle bevande, realizzando una classifica dei bar più apprezzati, premiati da un team di esperti provenienti da ogni parte del mondo. L’elenco rappresenta la guida definitiva dei migliori luoghi dove poter assaporare prodotti di qualità in ambienti suggestivi.

Due bar di Barcellona condividono il podio con un locale di Londra. All’interno della classifica globale l’Italia conquista 4 posizioni con Roma, Milano, Firenze e Napoli. L’Antiquario è il primo bar partenopeo entrato a far parte della prestigiosa competizione conquistando il 46esimo posto.

Un vero e proprio salto di qualità rispetto all’ultima edizione che lo collocava in 82esima posizione. Il riconoscimento è stato annunciato sui canali social del bar: “Un traguardo che ci riempie di orgoglio in quanto siamo in grado di rappresentare l’Italia e la città di Napoli tra i migliori 50 bar del mondo 2022″.

“Il salto dalla posizione dello scorso anno al 46 conferma che l’impegno a perseguire una proposta internazionale e la fede in quell’ospitalità napoletana che ci contraddistingue da sempre è la strada giusta da seguire. Ringrazio tutti voi che date vita a L’Antiquario ogni giorno”.