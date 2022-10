Incredibile “incidente” in mare: catamarano va a sbattere contro il veliero Vespucci

Un incredibile incidente in mare ha coinvolto il veliero Vespucci. Nelle acque della città di Venezia un catamarano turistico è andato a sbattere contro la nave scuola della Marina Militare che, in questi giorni, si trova nelle acque della laguna avendo attraccato a riva San Biasio, in bacino San Marco.

Incredibile “incidente” in mare: investito il veliero Amerigo Vespucci

L’urto è scaturito da un errore di manovra del comandante del catamarano. Virando in prossimità del veliero Vespucci è stato autore di un errore di valutazione delle distanze, così uno degli alberi non ha potuto evitare di urtare la prua della nave scuola. Il Vespucci non ha subìto alcun danno di rilievo, a differenza del catamarano.

Varato a Castellammare, fu progettato sul modello del “Monarca”: l’ammiraglia del Regno delle Due Sicilie

Il veliero Amerigo Vespucci è stato varato il 22 febbraio del 1931 a Castellammare di Stabia ed è considerato la nave più bella del mondo. Si tratta praticamente della copia di un’altra nave, il veliero Monarca, ammiraglia della Real Marina del Regno delle Due Sicilie. Il progettista Francesco Rotundi utilizzò infatti gran parte dei progetti del Monarca, adoperati anche per realizzare il veliero “gemello” Cristoforo Colombo, successivamente ceduto all’Unione Sovietica come risarcimento dei danni della Seconda Guerra Mondiale.

Un tuffo nel passato

La Vespucci è un veliero che orgoglioso, mantiene vive le sue antiche tradizioni: le vele sono ancora in tela olona, le cime sono di materiale vegetale e tutte le manovre vengono rigorosamente eseguite con il timone a mano; ogni ordine a bordo viene impartito dal comandante, tramite il nostromo, con il fischietto e l’imbarco e lo sbarco di un ufficiale avviene con gli onori al barcarizzo: tutto questo suggerisce una predilezione nei confronti della disciplina e dell’ordine militare che offre, a chi la osserva, di fare un magico tuffo nel passato.