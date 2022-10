Il piano di De Luca: “Daremo un lavoro stabile a migliaia di giovani in Campania”

Il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, nel corso della consueta diretta del venerdì, è tornato a parlare della campagna elettorale e del problema delle bollette, annunciando i provvedimenti che saranno presi per risollevare il settore del lavoro nel territorio, con aiuti e nuovi sbocchi professionali per i più giovani.

De Luca: “A lavoro per dare lavoro stabile ai giovani”

Il Governatore ha parlato della recente tornata elettorale: “Abbiamo costruito un meccanismo elettorale così demenziale che davvero ad oggi non si sanno gli eletti per i singoli partiti. Di questo dobbiamo ringraziare tutte le forze politiche ma in modo particolare i 5 stelle che hanno preso in giro l’Italia facendo una grande operazione demagogica con la riduzione del numero dei parlamentari. E’ stata una campagna elettorale demenziale e ad oggi non abbiamo ancora la certezza degli eletti”.

“Dopo il calvario delle elezioni mi auguro che si concluda lo “sperpetuo” del dopo elezioni: cosa fa la Meloni, se ha fatto colazione, se ha preso l’aperitivo prima di pranzare. Nel frattempo i problemi si aggravano. Il problema delle bollette diventa pesantissimo per il settore produttivo, per le famiglie, per il mondo del commercio e dell’artigianato. I trasporti sono totalmente in crisi”.

De Luca: “Siamo a un passo dalla guerra nucleare”

“Il Governo deve decidere come trasferire risorse alle aziende che rischiano di fallire, ai Comuni che rischiano di non avere risorse per pagare le bollette elettriche e alla sanità. Le strutture ospedaliere richiedono una quantità di energia spaventosa. Dobbiamo augurarci che il dopo elezioni si concluda rapidamente. Siamo obbligati a dei tempi fissati in maniera all’italiana. Le Camere si riuniscono il 13, chi lo ha deciso? Non si potevano riunire prima con meccanismi di semplificazione? Fa invidia il sistema istituzionale di qualche altro paese d’Europa dove si decide in 24 ore”.

Sulla Meloni premier: “La decisione spetta a Mattarella ma stiamo dando per scontato che la Meloni sarà incaricata della responsabilità di presidente del Consiglio. Va rispettata, ha vinto la campagna, ha dato prova di prudenza e di equilibrio in questi giorni e ci auguriamo che prosegua su questa linea”

“Mi auguro che rispetto al covid e ai problemi sanitari prevalga la responsabilità visto che nelle fasi di esplosione del contagio la Meloni ha assunto posizioni demagogiche e irresponsabili. Non ho dimenticato i cortei contro le misure sanitarie, l’uso della mascherina. Se avessimo seguito quella linea avremmo contato a migliaia i morti nel nostro Paese. Mi auguro che la Meloni si sia redenta, come per la posizione sull’Europa, anche sulle posizioni di politica sanitaria. Un conto è fare demagogia nelle piazze per raccattare voti dai no vax, un altro conto è avere la responsabilità dell’Italia”.

Quanto agli interventi da mettere in campo in Campania: “Stiamo lavorando per un contributo al mondo del commercio e in particolare ai panificatori, dobbiamo verificare bene le risorse disponibili. Come la proposta di lavoro per 300 mila giovani meridionali, stiamo già lavorando per fare un piano regionale ulteriore per altre migliaia di giovani da mandare a lavorare con un lavoro stabile nella pubblica amministrazione in Campania”.