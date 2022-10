Caso di meningite a scuola, bimbo ricoverato al Santobono. Sindaco: “Preghiamo per lui”

Un caso di meningite è stato registrato all’interno di una scuola di Teano, in provincia di Caserta, come comunicato dal sindaco Giovanni Scoglio: colpito un bambino di 8 anni, attualmente sotto osservazione all’ospedale Santobono di Napoli.

Caso di meningite a scuola: bimbo ricoverato al Santobono

Il primo cittadino, attivando il protocollo previsto per situazioni del genere, attraverso i suoi canali social ufficiali, ha diffuso un avviso in cui si legge: “Poco fa sono stato informato dal Dipartimento di Prevenzione dell’Asl di Caserta che, purtroppo, all’interno della nostra comunità, si è verificato un caso di meningite da nasseria meningiditis, come si evince dal provvedimento che si allega”.

“Sono in costante contatto con le autorità sanitarie competenti che hanno già attivato il protocollo previsto in questi casi e le relative procedure di profilassi. I soli contatti stretti (familiari conviventi, compagni e docenti di classe) dovranno rivolgersi al proprio medico per iniziare la relativa terapia farmacologica”.

“Per tutti gli altri non c’è alcun motivo di creare allarmismi ingiustificati. Ad ogni modo, in presenza di sintomatologie anomale, basta contattare il proprio medico di base o pediatra di libera scelta. Monitoreremo l’evolversi della situazione e, all’occorrenza, seguiranno aggiornamenti”.

Concludendo, il sindaco si è rivolto alla comunità sottolineando: “Siete pregati di dare la massima diffusione. Si specifica che le persone direttamente interessate dalla profilassi sono già state contattate direttamente. Grazie per la collaborazione e rivolgiamo tutti una preghiera per il nostro piccolo concittadino”.