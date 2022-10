Allerta meteo in Campania, 24 ore di temporali: rischio allagamenti

La Protezione Civile della regione Campania ha emanato un avviso di allerta meteo di colore Giallo valido a partire dalle 22:00 di oggi, domenica 9 ottobre fino alle 22:00 di domani, lunedì 10 ottobre.

Campania, allerta meteo fino al 10 ottobre

Dopo giorni soleggiati, con l’arrivo del fenomeno dell’ottobrata, il maltempo torna a colpire la nostra Regione. Stando a quanto comunicato dalla Protezione Civile, infatti, su tutta la Campania si prevedono precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, puntualmente di moderata intensità, più probabili nella prima parte della giornata di domani.

Si stima un rischio idrogeologico localizzato con possibilità di fenomeni come: allagamenti, inondazioni, ruscellamenti con trasporto di materiale, occasionali fenomeni franosi e caduta massi per effetto della saturazione dei suoli. Di qui l’invito della Protezione Civile rivolto ai sindaci “di porre in essere tutte le misure previste dai rispettivi piani”.

A ciò si aggiungono le previsioni dei meteorologi de Il Meteo che preannunciano l’arrivo di un crollo termico che interesserà in particolare il Nord ma anche l’intero comparto tirrenico. L’anticiclone delle Azzorre, infatti, appare in ritirata mentre sta avanzando nel nostro Paese un vortice ciclonico che sarà responsabile del netto peggioramento climatico già riscontrabile nelle prossime ore. Le temperature potrebbero crollare anche di 7/8 gradi in alcune Regioni.