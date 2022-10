Napoli regina della TV, Mina Settembre batte tutti: stravince ancora gli ascolti

Mina Settembre 2 vince ancora la gara degli ascolti: è il programma più visto della serata di ieri, 9 ottobre 2022. Anche la seconda puntata della nuova stagione, ancora ambientata a Napoli e con protagonista Serena Rossi, ha tenuto incollati alla tv migliaia di telespettatori.

Mina Settembre 2 vince gli ascolti del 9 ottobre

La fiction partenopea, andata in onda su Rai 1, ha registrato 4.769.000 spettatori, pari al 24,9% di share, superando di gran lunga la concorrenza. Al secondo posto si colloca Che tempo che fa, su Rai 3, con 2.221.000 spettatori (11,30%), seguito da Scherzi a Parte, su Canale 5, con 1.645.000 (10, 50%).

Anche nella settimana precedente, la prima puntata della seconda stagione aveva raggiunto numeri sorprendenti. Le vicende dell’assistente sociale più amata d’Italia avevano, infatti, conquistato il 28,6% di share, con 5.004.000 spettatori, sbaragliando ancora una volta gli avversari. Un trionfo che si lega al successo della stagione d’esordio che, mostrando le bellezze della città partenopea, aveva vinto la gara degli ascolti ad ogni puntata trasmessa.

Come già emerso dai primi due episodi, anche le nuove puntate sono intrise di scoperte, bivi e scelte difficili. Ad affiancare Serena Rossi, nei panni di Mina, ci sono Giuseppe Zeno (Domenico), Giorgio Pasotti (ex marito di Mina), Christiane Filangieri, Valentina D’Agostino, Nando Paone, Massimo Wertmuller, Rosalia Porcaro, Francesco Di Napoli, Davide Devenuto, Michele Rosiello, Primo Reggiani, Marina Confalone. Due le new entry di questa stagione: Marisa Laurito che interpreta Rosa, zia di Mina, e Antonia Liskova nel ruolo di Giulia, psicoterapeuta.