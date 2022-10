E’ andato in onda ieri il secondo episodio di Mina Settembre 2 ma già cresce l’attesa per la terza puntata che, stando alle anticipazioni, non sarà priva di colpi di scena. La messa in onda è prevista per domenica, 16 ottobre, sempre su Rai 1.

Mina Settembre 2, terza puntata: le anticipazioni

Nonostante il ritorno di fiamma che ha caratterizzato l’esordio della seconda stagione della fiction, Mina inizierà a dubitare del suo rapporto con Claudio mentre lui, al contrario, appare sempre più proiettato verso un futuro di coppia.

Nel primo episodio, intitolato Cosa resta di noi, alcune situazioni spingono Mina a tornare a Procida, nel bed & breakfast dove aveva soggiornato con Gianluca. Proprio lì, infatti, dovrà incontrare uno strano ospite che sembra essersi nascosto all’interno della struttura insieme a suo figlio. Se da un lato, Mina proverà a scoprire cosa sia successo, dall’altro dovrà fare i conti con il suo privato, destreggiandosi tra il desiderio di Claudio di avere un bambino e i dubbi, sempre più frequenti, che la assalgono.

E’ ancora l’indecisione a farla da padrona nell’episodio successivo, dal titolo Sorprese. Qui è Claudio a farsi avanti proponendo a Mina di partire per un viaggio in barca a vela. Pur sapendo che quella fuga potrebbe essere l’ultima chance per salvare il rapporto, lei decide di restare per lanciarsi in un nuovo caso, scegliendo di battersi per un suo protetto che rischia di finire in una casa famiglia.