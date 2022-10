VIDEO/ Il pescivendolo che ama la sua cernia: “E’ innamorata di me, più di mia moglie”

E’ diventato virale sul web il video di Pasquale Di Nuzzo, il pescivendolo di Giugliano in Campania, in provincia di Napoli, legato da un rapporto speciale alla sua cernia Gianna. Il filmato è stato diffuso sui social dal consigliere regionale Francesco Emilio Borrelli.

Video, il pescivendolo innamorato della sua cernia

L’uomo è stato filmato mentre parla e bacia la sua cernia, che alleva quasi come fosse un animale domestico. La storia ha divertito e commosso gli utenti dei social scatenando una catena di condivisioni che hanno reso virale il video in rete.

Lo stesso Pasquale, a Il Corriere del Mezzogiorno, ha raccontato: “Ho un rapporto speciale solo con lei, la mia Gianna, tanto che le ho dato il nome di mia moglie. L’ho cresciuta, le ho dato da mangiare solo cibo di qualità, gamberi freschi, scampi, ostriche. Negli anni è diventata come una figlia e ora lo è davvero”.

Gianna è entrata nella sua vita circa 3 anni fa: faceva parte del suo carico di pesci ed era così piccola che sembrava destinata a morire in poche ore. Pasquale ha deciso di accudirla, vedendola crescere e resistere col passare del tempo.

“Gianna ascolta solo la mia voce, si fa accarezzare solo da me e mi lancia baci come se fosse la mia ragazza. Per questo l’ho chiamata come mia moglie, così non è neanche gelosa. Questa cernia è la mia gioia, la tratto veramente come se fosse la mia fidanzata. E’ proprio innamorata di me, sicuramente più di mia moglie” – ha concluso.