VIDEO/ “Stateve buono”: quando Angela Lansbury salutò i suoi parenti napoletani

E’ morta all’età di 96 anni Angela Lansbury, la famosissima Jessica Fletcher della serie La signora in giallo, che nutriva un affetto particolare per la città di Napoli. Non tutti sanno, infatti, che sua figlia aveva sposato un napoletano celebrando l’unione proprio nella nostra città. Era stata lei stessa a raccontarlo, durante la serata dei Telegatti del 1999, sfoggiando un simpatico saluto in lingua napoletana.

Morta Angela Lansbury: la “signora in giallo” aveva parenti a Napoli

L’attrice aveva varcato il palco del Gran Premio Internazionale dello Spettacolo, accolta dai presentatori Milly Carlucci e Pippo Baudo. Proprio lì aveva spiegato di avere un legame speciale con l’Italia e in particolare con Napoli, città dove sua figlia si è sposata e trasferita.

Così, aveva colto l’occasione per salutare sua figlia e tutta la famiglia di suo genero con un tipico saluto partenopeo, scatenando divertimento tra il pubblico: “Un saluto alla famiglia Battara. A Antonietta, Gino, Stefano, Francesca. Stateve buono”.

Un siparietto ironico, sfociato nel caloroso applauso del pubblico, oggi più che mai sconvolto dalla perdita di un’altra grande artista di cinema, televisione e teatro. La Lansbury, nata in Gran Bretagna il 16 ottobre 1925 si è spenta nella sua abitazione di Los Angeles, a pochi giorni dal suo 97esimo compleanno. Sono stati i suoi figli ad annunciarne la morte che, stando a quanto reso noto, sarebbe sopraggiunta durante il sonno.