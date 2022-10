Nuovo campo da Firenze. Dopo il disastro del terreno di gioco impraticabile forse a causa della pioggia, è stato montato il tappeto fornito da Greenset, azienda di Firenze. Oggi ancora qualificazioni a Pozzuoli, poi il tabellone principale al Tc in Villa.

Sono arrivati sul lungomare di Napoli nella notte, direttamente da Firenze i camion con il nuovo campo in resina che è già in costruzione nella Arena alla Rotonda Diaz. Sarà completato entro oggi.

In conferenza stampa l’organizzatore del torneo Cosimo Napolitano e il Presidente del Tennis Club Napoli Riccardo Villari hanno detto: “Il torneo comincerà regolarmente“.

“Chiediamo scusa al pubblico, verrà dopo il tempo delle responsabilità, il torneo riprende domani”: il presidente del Tennis club Napoli Riccardo Villari convoca una conferenza stampa per spiegare le ragioni tecniche dello stop ai campi dell’Atp250 Napoli Tennis Cup, forniti e montati da Mapei, uno stop che ieri ha fatto saltare all’improvviso la prima giornata di qualificazione. Da ieri mattina alle 7, si lavora per montare il nuovo campo all’arena sul lungomare Caracciolo, arrivato notte tempo da Firenze con l’azienda Greenset: “Sarà pronto per oggi pomeriggio – aggiunge il direttore del torneo Cosimo Napolitano – Il problema ai campi è dipeso dalla resina che non li ha resi impermeabili”.

ATP Tennis Napoli. Non si sono giocate le prime otto partite di qualificazione per l’Atp 250 di Napoli. Doveva partire l’altro ieri la fase di avvicinamento ufficiale ma le palline non rimbalzavano sui campi di cemento del Tennis Club Napoli a causa della pioggia.

La prima giornata è stata di fatto annullata. Tante le ipotesi sul mal funzionamento dei campi, a partire dalla pioggia caduta giovedì.