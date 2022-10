Napoli – Continua a versare nel degrado il cimitero di Poggioreale, colpito ancora una volta da un crollo: un altro edificio interno si è sgretolato e diverse bare risultano sospese nel vuoto, come denunciato da alcuni cittadini dal neo deputato Francesco Emilio Borrelli. Un ulteriore episodio lesivo della dignità dei defunti e dei loro cari.

Degrado al cimitero di Poggioreale: ancora un crollo e bare sospese nel vuoto

“C’è stato un nuovo crollo al cimitero di Poggioreale. Un altro edificio ha ceduto. E’ una situazione critica e inaccettabile. Per troppi anni i cimiteri napoletani sono stati malgestiti e abbandonati a sé stessi, in preda anche a truffatori e approfittatori. Questo è il risultato” – ha commentato Borrelli.

A venire giù, stavolta, è stata una enorme parte della Congrega di Gesù Risorto. Gli scatti diffusi dai cittadini mostrano ciò che resta dell’ennesima facciata distrutta con tanto di bare ammassate ed in bilico, nel vuoto. Una scena surreale che ha scatenato l’indignazione dei familiari dei defunti: hanno segnalato più volte lo stato di incuria del luogo eppure, nemmeno dopo l’ultima chiusura, la situazione sembra cambiata.

Soltanto lo scorso gennaio, ancora un crollo aveva danneggiato circa 200 loculi. Alcune bare avevano subito una parziale scoperchiatura causando, dunque, la fuoriuscita dei cadaveri: durante le visite ai loro cari, i cittadini si erano ritrovati davanti veri resti mortali. Lo scorso settembre il cimitero è stato riaperto ma subito dopo si è verificato l’ennesimo crollo.

“Sgomenti e impotenti guardiamo a cosa è accaduto al cimitero di Poggioreale, appena riaperto, con il crollo della congrega della Resurrezione. Anni di storia e di memoria della città di Napoli cancellati dalla sufficienza umana. Non sappiamo cosa stia accadendo per certo, ma siamo ormai convinti che ogni giorno che passa si mette a rischio un altro pezzo di questo luogo e, di conseguenza, di questo popolo” – ha dichiarato Gennaro Tammaro, segretario generale Assofuneral.

“Vedere a distanza di pochi mesi dall’ultimo scandaloso crollo, le stesse scene, addirittura più raccapriccianti – come le bare sospese tra le macerie – ci fa sanguinare il cuore, come napoletani e come operatori del settore che da sempre immaginano per Poggioreale una sorte differente, date le potenzialità che nulla hanno da invidiare a Père-Lachaise o Highgate. Chiediamo risposte rapide e certe, e che le Istituzioni facciano immediatamente tutto quello che è in loro possesso per arginare questo scempio immane” – ha concluso.