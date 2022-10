Sarà inaugurata a Mugnano di Napoli, venerdì 21 ottobre dalle ore 17:30, la pista di pattinaggio sul ghiaccio più grande del Centro-Sud. Sarà allestita all’interno del Centro Commerciale Mugnano e resterà aperta al pubblico fino al 16 aprile del 2023.

A Mugnano la pista di pattinaggio sul ghiaccio più grande del Centro-Sud

La Pro Loco Mugnano dà il via alla seconda edizione di Mugnano sul ghiaccio a partire dal prossimo venerdì. L’evento è organizzato in collaborazione con il Comune e il Centro Commerciale. La pista di ghiaccio sintetico XTraice sarà accessibile fino ad aprile del 2023.

“La pista di ghiaccio sintetico XTraice è la più grande del Centro-Sud d’Italia, presente già nel parco giochi di Disneyland Paris. Circa 300 mq di puro divertimento per ben 6 mesi” – si legge sui social della Pro Loco. Nella giornata inaugurale si alterneranno balli e spettacoli. Sarà presente anche Radio CRC, sponsor ufficiale dell’evento, e un dj con musica live e animazione per grandi e piccini.

Un’altra grande attrazione in Campania che si colloca tra le migliori del Paese. Intanto, nel casertano, fino al 1 novembre è ancora possibile far visita a Il Giardino delle Zucche, il parco più grande d’Europa con zucche, fattoria degli animali e labirinti giganti. Ancora per il divertimento di grandi e piccini si attende la realizzazione del Ludo&Felix, il parco divertimenti di oltre 100 ettari che supera Disneyland Paris e Gardaland.