A ottobre è ancora estate, con Scipione l’Africano aumenta il caldo: picchi di 34°

Sole e caldo continuano a caratterizzare il mese di ottobre che, con l’arrivo dell’anticiclone Scipione l’Africano, dalla prossima settimana potrebbe rivelarsi ancora più “estivo” con picchi fino a 34 gradi al Sud.

Se il fenomeno dell’Ottobrata ha riportato la bella stagione su quasi tutto il Paese, la prossima settimana potrebbe rivelarsi ancora più calda, soprattutto nelle Regioni del Centro-Sud. A confermarlo è il meteorologo Andrea Garbinato, de Il Meteo, che ha spiegato: “Scipione l’Africano è tornato anche ad ottobre, dopo averci fatto visita a giugno”.

“Abbiamo un campo di alta pressione anomalo che spinge aria calda dal Sahara e poi per compressione la scalda ulteriormente nei bassi strati della toposfera. Le massime sfiorano e localmente superano i 30 gradi all’ombra con uno scarto dalla media del periodo di 7/8 gradi. La prossima settimana potrebbe fare ancora più caldo, specie al Centro-Sud. E’ molto probabile che verranno battuti alcuni record mensili entro la fine del mese” – ha continuato.

Non mancheranno instabilità con qualche acquazzone tra venerdì e sabato, soprattutto al Nord, ma si tratterà di una situazione temporanea che lascerà spazio al picco del caldo africano: “Domenica sono attese le temperature più alte su tutta l’Italia con valori più anomali in Sardegna e Sicilia dove si potrebbero toccare i 33/34 gradi. Non è escluso che nella nuova settimana si superino anche questi valori”.

“Mancano 66 giorni al Natale, sono passati 66 giorni dal Ferragosto, siamo perfettamente nel mezzo tra le due festività ma il tempo si è fermato: è ancora estate. E sembra che novembre potrebbe regalare quella che abbiamo coniato con il termine Novembrata con un periodo caldo e soleggiato, ma aspettiamo conferme” – ha concluso.