Napoli, prende il Reddito e spaccia droga: sorpreso in strada a vendere cocaina

I carabinieri del nucleo operativo della compagnia Napoli Vomero hanno arrestato un 59enne napoletano, già noto alle forze dell’ordine, per spaccio: dai controlli effettuati è emerso che percepiva indebitamente anche il Reddito di Cittadinanza.

Napoli, arrestato per spaccio: prendeva il Reddito

I militari dell’arma, in servizio a bordo di uno scooter tra le strade del quartiere, hanno sorpreso l’uomo in via Andrea da Salerno mentre cedeva due dosi di cocaina ad un suo coetaneo. Di qui è scattata la perquisizione: il 59enne è stato trovato in possesso di altri tre involucri contenenti la stessa sostanza stupefacente.

L’uomo è stato fermato ed ora è in attesa di giudizio. Ulteriori accertamenti hanno permesso ai carabinieri di segnalare il soggetto all’Inps in quanto è risultato percettore di Reddito di Cittadinanza. Saranno presi gli opportuni provvedimenti del caso.

Nelle stesse ore, a Giugliano in Campania, i carabinieri della stazione di Varcaturo, insieme a quelli del nucleo cinofili di Sarno, hanno arrestato un 47enne del posto per detenzione di droga ai fini di spaccio. Durante una perquisizione è stato trovato in possesso di 55 dosi di hashish e 47 di cocaina.

Un blitz antidroga è stato effettuato anche nelle zone di Poggioreale, con un arresto, e Ponticelli, dove sono state sequestrate 214 stecche di hashish per un peso complessivo di 485 grammi. Tra Caivano e Cardito, invece, i carabinieri, oltre alla droga, hanno rinvenuto e sequestrato diverse armi con colpo in canna.