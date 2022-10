WhatsApp down, non funziona in Italia: cosa sta succedendo

WhatsApp down in tutta Italia: nella mattinata di 25 ottobre la famosa app di messaggistica ha smesso di funzionare. Le segnalazioni di malfunzionamento sono cominciate ad arrivare intorno alle ore 8.50, come si vede dal grafico del portale Downdetector, che rende una panoramica in tempo reale dei problemi e delle interruzioni di diversi servizi. La maggior parte delle segnalazioni proviene ovviamente dalle grandi città, come Napoli, Roma o Milano.

WhatsApp down in Italia: cosa sta succedendo

Gli avvisi di un WhatsApp down si sono diffusi in fretta e gli utenti hanno cominciato ad utilizzare programmi diversi per scambiarsi messaggi. Il guasto sul server sta infatti producendo i propri effetti su tutto il territorio italiano, mentre al momento non risultano particolari segnalazioni da altre nazioni, in particolar modo gli Stati Uniti dove però ora è notte.

WhatsApp non funziona: la reazione sui social

Come spesso avviene in casi del genere, sui social gli utenti si scatenano e non mancano le occasioni per fare ironia. Tra i primi ci sono sicuramente i ragazzi di Casa Surace, che hanno fatto una battuta sugli ormai desueti messaggi “normali”, quelli inviati tramite la linea telefonica: “Down di whatsapp. Gli SMS: “Ah ora ti ricordi di noi”.