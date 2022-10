Arriva Monster, ponte di Halloween e Ognissanti mai così caldo: fino a 30 gradi al Sud

Meteo – Dopo Scipione l’Africano è previsto l’arrivo dell’anticiclone Monster, il vortice tropicale che caratterizzerà il ponte di Halloween e Ognissanti.

Meteo, arriva l’anticiclone Monster nel ponte di Halloween e Ognissanti

A fornire informazioni sul nuovo anticiclone è il meteorologo Lorenzo Tredici, de Il Meteo, che ha spiegato: “Monster è una nuova ed ulteriore espansione dell’anticiclone africano, questa volta fino alla Finlandia. E’ mostruoso in quanto si estenderà su più di mezza Europa”.

Il picco del caldo sarà raggiunto proprio tra domenica 30 e lunedì 31 ottobre: “Avremo un Halloween con condizioni tipiche di giugno in alcune zone del continente e in Italia. In Europa le zone più strane, più scaldate, saranno quelle dell’Austria orientale e della Germania settentrionale, ma anche le Repubbliche Baltiche e la Svezia vivranno un periodo storico”.

A Roma si toccheranno i 28 gradi e quasi 29 in Liguria. Le temperature potrebbero sfiorare anche i 30 gradi al Sud. L’anticiclone di Halloween caratterizzerà anche l’inizio del nuovo mese, lasciando spazio al fenomeno della Novembrata. Secondo le prime proiezioni a lungo termine, il caldo potrebbe accompagnarci ancora per qualche settimana.

Entro la fine della prima decade di Novembre, poi, la situazione potrebbe capovolgersi con piogge, temporali e calo delle temperature. Vista la distanza temporale si attendono ulteriori aggiornamenti.