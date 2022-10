Domani, 28 ottobre 2022, a Napoli è il giorno della Marcia per la pace, la grande manifestazione che porterà in città oltre 20mila persone causando traffico e blocchi alla circolazione: di qui l’invito dell’assessore alla Polizia locale, Antonio De Iesu, ad evitare di utilizzare le automobili.

A Napoli la marcia per la pace, caos e traffico: l’appello di De Iesu

Si tratta di una mobilitazione straordinaria, fortemente voluta dal governatore Vincenzo De Luca, promossa a seguito dell’annessione dei territori ucraini da parte della Russia e la minaccia di un conflitto atomico, con l’intento di creare forte pressione su Governi, Stati e diplomazie, invocando con forza un intervento per la pace. Vi prenderanno parte istituzioni pubbliche, culturali, religiose, associazioni e cittadini.

L’amministrazione comunale, per consentire il regolare svolgimento dell’evento, ha adottato un particolare dispositivo di circolazione, predisponendo divieti di transito e sosta, oltre a sensi unici di circolazione, in diverse aree della città.

“Venerdì usate i mezzi pubblici, ne va del vostro benessere per evitare di essere costretti nel traffico” – è l’appello lanciato dall’assessore Antonio De Iesu ai cittadini, rivolgendosi a videometro.tv, in vista del caos previsto per l’intera giornata di domani.

“C’è un dispositivo robusto, un piano di ordine e sicurezza pubblica organizzato dalla questura, la polizia municipale sarà fortemente impegnata per ridurre in maniera sostenibile il disagio che inevitabilmente ci sarà sulla circolazione stradale. Dobbiamo ospitare 400 pullman, circa 20 mila persone. Il piano traffico è stato organizzato nei dettagli” – ha concluso.